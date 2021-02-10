За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 737 летальных исходов.

По информации на 10 февраля, ещё шесть жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 737 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 22044 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 137 человек.