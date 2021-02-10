Наживался на детях. Следком обнародовал видео, на котором 58-летний главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира берет деньги от

Наживался на детях. Следком обнародовал видео, на котором 58-летний главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира берет деньги от несовершеннолетнего. И таких эпизодов в деле семь. Как сообщает следственный комитет, мужчина вводил в заблуждение детей, оставшихся без попечения родителей, обналичивал принадлежащие им денежные средства в одном из банков. Часть денег всё