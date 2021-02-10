Заявителю поступил видеозвонок от неизвестных мужчин, которые требуют у его 22-летнего сына денежные средства в сумме около 1 миллиона рублей за якобы некий долг...

«Сотрудники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по Можайскому району г. Москвы, при силовой поддержке сотрудников СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в вымогательстве денежных средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию обратился мужчина, приезжий из ближнего зарубежья, с заявлением о вымогательстве. Мужчина пояснил, что ему поступил видеозвонок от неизвестных, которые требуют у его 22-летнего сына денежные средства в сумме около 1 миллиона рублей за якобы некий долг. Деньги он должен перевести на указанный банковский счет. Мужчина перевел злоумышленникам часть суммы в размере 60 тысяч рублей и незамедлительно обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемых в Москве и Московской области. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 33 лет.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93