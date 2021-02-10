Водителем оказался 20-летний мужчина, у которого в кармане куртки и салоне автомобиля были обнаружены и изъяты 42 свертка с неизвестным веществом...
Сотрудники ОБ ДПС УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, подозреваемой в сбыте наркотических средств на территории Новой Москвы
В результате проверочных мероприятий сотрудниками ОБ ДПС УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве на территории поселения Краснопахорское был остановлен автомобиль марки «Шкода». Водителем оказался 20-летний мужчина, у которого в кармане куртки и салоне автомобиля были обнаружены и изъяты 42 свертка с неизвестным веществом. Согласно проведённому исследованию изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой около 150 граммов.
В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были выявлены тайники-закладки, в которых находилось 15 сверткой с метилэфедроном, массой около 15 граммов.
Оперативниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве было установлено, что злоумышленник является членом группы, которая занималась сбытом и хранением наркотиков на территории Московского региона. В дальнейшем были задержаны еще двое мужчин, подозреваемых в распространении наркотических веществ. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 21-го и 23-х лет.
Установлено, что один из подозреваемых является организатором, координирующим действия, второй занимался перевозкой наркотических средств и последующей доставкой их на места тайников-закладок, третий подозреваемый занимался расфасовкой наркотиков.
Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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