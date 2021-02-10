Водителем оказался 20-летний мужчина, у которого в кармане куртки и салоне автомобиля были обнаружены и изъяты 42 свертка с неизвестным веществом...

Сотрудники ОБ ДПС УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность группы, подозреваемой в сбыте наркотических средств на территории Новой МосквыВ результате проверочных мероприятий сотрудниками ОБ ДПС УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве на территории поселения Краснопахорское был остановлен автомобиль марки «Шкода». Водителем оказался 20-летний мужчина, у которого в кармане куртки и салоне автомобиля были обнаружены и изъяты 42 свертка с неизвестным веществом. Согласно проведённому исследованию изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой около 150 граммов.В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были выявлены тайники-закладки, в которых находилось 15 сверткой с метилэфедроном, массой около 15 граммов.Оперативниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве было установлено, что злоумышленник является членом группы, которая занималась сбытом и хранением наркотиков на территории Московского региона. В дальнейшем были задержаны еще двое мужчин, подозреваемых в распространении наркотических веществ. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 21-го и 23-х лет.Установлено, что один из подозреваемых является организатором, координирующим действия, второй занимался перевозкой наркотических средств и последующей доставкой их на места тайников-закладок, третий подозреваемый занимался расфасовкой наркотиков.Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57