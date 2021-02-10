Сипягину придется представить программу приватизации областных предприятий на утверждение ЗС.
10 февраля Владимирский областной суд признал распоряжение губернатора о приватизации госимущества незаконным. Таким образом, Владимиру Сипягину придется подчиниться требованиям закона и представить программу приватизации областных предприятий на утверждение ЗС. Сделать это он должен был еще до 15 декабря. Сообщили в пресс-службе ЗС.
Напомним, губернатор издал распоряжение накануне принятия закона, закрепляющего функции утверждения плана приватизации за Заскобранием. При этом, уже было известно, что этот закон будет приниматься на заседании ЗС 29 октября. В итоге, закон был подписан главой области и 12 декабря вступил в силу. Вместе с тем продолжилась критика документа, и по предложению губернатора на ноябрьской сессии облпарламента в него были внесены уточняющие изменения. Неожиданно Владимир Сипягин отказался подписывать по его же инициативе отредактированный закон. 14 декабря депутаты .
Парламентарии в очередной раз обратились к губернатору, призывая его в установленный законом срок, все-таки внести в ЗС план приватизации. Больше месяца обращение оставалось без ответа. В сложившейся ситуации судебное разбирательство оставалось единственной возможностью принудить главу области соблюсти закон.
Ответ от губернатора все же поступил, 19 января, когда суд уже занимался рассмотрением материалов: «Внести в Законодательное Собрание …закон об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не представляется возможным», - говорится в нем. Однако, сделать это придется, поскольку областной суд признал губернаторское распоряжение о приватизации незаконным.
В Законодательном Собрании настаивают на том, чтобы глава области, пусть и с опозданием, но выполнил свои обязанности и представил депутатам на утверждение план приватизации.