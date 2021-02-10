Сипягину придется представить программу приватизации областных предприятий на утверждение ЗС.

10 февраля Владимирский областной суд признал распоряжение губернатора о приватизации госимущества незаконным. Таким образом, Владимиру Сипягину придется подчиниться требованиям закона и представить программу приватизации областных предприятий на утверждение ЗС. Сделать это он должен был еще до 15 декабря. Сообщили в пресс-службе ЗС.Напомним, губернатор издал распоряжение накануне принятия закона, закрепляющего функции утверждения плана приватизации за Заскобранием. При этом, уже было известно, что этот закон будет приниматься на заседании ЗС 29 октября. В итоге, закон был подписан главой области и 12 декабря вступил в силу. Вместе с тем продолжилась критика документа, и по предложению губернатора на ноябрьской сессии облпарламента в него были внесены уточняющие изменения. Неожиданно Владимир Сипягин отказался подписывать по его же инициативе отредактированный закон. 14 декабря депутаты .Парламентарии в очередной раз обратились к губернатору, призывая его в установленный законом срок, все-таки внести в ЗС план приватизации. Больше месяца обращение оставалось без ответа. В сложившейся ситуации судебное разбирательство оставалось единственной возможностью принудить главу области соблюсти закон.Ответ от губернатора все же поступил, 19 января, когда суд уже занимался рассмотрением материалов: «Внести в Законодательное Собрание …закон об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не представляется возможным», - говорится в нем. Однако, сделать это придется, поскольку областной суд признал губернаторское распоряжение о приватизации незаконным.В Законодательном Собрании настаивают на том, чтобы глава области, пусть и с опозданием, но выполнил свои обязанности и представил депутатам на утверждение план приватизации.