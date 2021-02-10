Ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк прогнозирует выпадение в столичном регионе мощнейшего снегопада. По словам эксперта, за несколько дней на Москву обрушится до 80% ..

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк прогнозирует выпадение в столичном регионе мощнейшего снегопада. По словам эксперта, за несколько дней на Москву обрушится до 80% месячной нормы осадков.Синоптики ожидают, что обильный снегопад начнётся в ночь с четверга на пятницу и будет идти несколько дней. При этом сугробы могут вырасти до 50 сантиметров в высоту. Всему виной – приближающийся к столице циклон, который "зависнет" над городом из-за сильных морозов, сообщает телеканал "".