Возобновление протестов в Белоруссии было вопросом времени. Некоторые аналитики полагали, что с окончанием холодов они вспыхнут с новой силой.

Возобновление протестов в Белоруссии было вопросом времени. Некоторые аналитики полагали, что с окончанием холодов они вспыхнут с новой силой.Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская разместила на своей странице в "Твиттер" публикацию, в которой рассказала сторонникам о "стратегии победы" над президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его режимом. Авторы документа отмечают, что под "победой" подразумевается освобождение политзаключенных и проведение новых выборов с участием международных наблюдателей, а также развитие демократических институтов.В приложенном к публикации видеообращении Тихановская подчеркнула, что у оппозиции нет "волшебного плана" по смене власти. Но у белорусов есть единство, которое они должны использовать, к примеру, – для того, чтобы объединяться в профсоюзы, отстаивая интересы рабочих и рассказывая о проблемах на своих предприятиях. Кроме того, авторы документов также предложили им устраивать так называемые "итальянские забастовки" – скрупулёзное исполнение своих обязанностей, которое фактически останавливает работу компании.Светлана Тихановская и её соратники полагают, что уже в апреле Александр Лукашенко потеряет поддержку своего же окружения. Поэтому необходимо "коллективно давить" на власть, организовывать новые протесты и противостоять государственной пропаганде. Она также отметила, что представители оппозиции разрабатывают новую конституцию страны, проект которой уже вскоре будет опубликован в открытом доступе.