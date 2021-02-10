28-летний мужчина признан судом виновным в убийстве и покушении на незаконный оборот наркотических средств.

28-летний мужчинапризнан судом виновным в убийстве и покушении на незаконный оборот наркотических средств.Следствием и судом установлено, что 12 апреля 2020 года в вечернее время обвиняемый в ходе возникшего конфликта нанес множественные удары ногами и палкой по голове и телу своему 46-летнему дяде. После чего погрузил пострадавшего в багажник автомобиля и вывез на берег реки Нерль.На берегу реки племянник связал руки и ноги потерпевшему, сбросил его в воду и удерживал тело ногой, пока мужчина не перестал подавать признаков жизни.Конфликт между родственниками возник из-за аморального поведения потерпевшего. Последней каплей, послужившей поводом для расправы с дядей, стал поджог им строения, в котором проживал племянник, сообщил а пресс-служба Следственного комитета Владимирской области.Кроме того, 06 марта 2020 года обвиняемый,используя сеть «Интернет», приобрел у неустановленного лица для личного потребления наркотическую смесь объемом 0,84 грамма на сумму около 8,5 тысяч рублей.Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники полиции, задержавшие его у тайника с наркотиком.Вину в содеянном он признал полностью, в содеянном раскаялся.Судприговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.