Он скончался 8 февраля на 54 году жизни. Сообщается на сайте медучреждения.

Сегодня в Гороховце простились с заведующим отделением анестезиологии и реанимации центральной районной больницы Александром Середой. Он скончался 8 февраля на 54 году жизни. Сообщается на медучреждения.В коллективе Гороховецкой ЦРБ прошла вся его трудовая деятельность.Общий стаж работы в системе здравоохранения Гороховецкого района 26 лет. Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам, отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела. На его счету не одна спасенная человеческая жизнь земляков. Александр Викторович неоднократно избирался депутатом городского совета народных депутатов.Коллектив больницы выражает самые искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича.