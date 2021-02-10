Его общий стаж работы в системе здравоохранения составил 26 лет.

Cегодня, 10 февраля, в Гороховце прощаются с врачом-анестезиологом-реаниматологом, заведующим отделением анестезиологии и реанимации местной ЦРБ Александром Середой. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.Александр Викторович скончался на 54-ом году жизни.С 1 августа 1994 года он работал врачом-терапевтом, с 31 декабря 1994 года – врачом-анестезиологом-реаниматологом. Его общий стаж работы в системе здравоохранения составил 26 лет.Александр Середа был депутатом местного Горсовета в 4 и 5 созывах.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Александра Викторовича. Светлая ему память.