С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17560 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14869 человек. В стационарах лежит 431 пациент, из них 288 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2082 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 57 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 93 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти женщину 62 лет и двух женщин 73 лет с диагнозом COVID-19. У всех пациентов течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями сердца и сахарным диабетом.Согласно статистике, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 26 костромичей. По семь человек заболели в Шарьинском и Павинском районах. Четыре случая выявлено в Мантуровском районе, три - в Нерехте. По два инфицированных прибавилось в Вохомском и Красносельском районах, по одному - в Волгореченске, Судиславле, Кадые, Буе, Октябрьском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17560 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14869 человек. В стационарах лежит 431 пациент, из них 288 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2082 заболевших.