В Коврове 38-летнюю женщину обвиняют в краже ювелирных украшений. Как сообщают в пресс-службе полиции, ещё 2 года назад злоумышленница устроилась в один из частных домов домработницей. Она

В Коврове 38-летнюю женщину обвиняют в краже ювелирных украшений. Как сообщают в пресс-службе полиции, ещё 2 года назад злоумышленница устроилась в один из частных домов домработницей. Она увидела, что хозяйка дома хранит свои драгоценности в косметичке. Домработница их похитила и сразу же уволилась. Украшения она сдала в ломбард. Заметила пропажу хозяйка драгоценностей только через полтора