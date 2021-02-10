Всех участников наградят дипломами лауреатов, а победителей - памятными подарками.

В областном центре подвели итоги конкурса «Владимир - это мы. Новый год-2021», в котором поучаствовали 42 организации.Победителей выбрали в номинациях «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории» и «Лучшее оформление интерьера, витрин, входной группы».Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в интернет-голосовании за лучшее новогоднее оформление приняло участие более трёх тысяч человек.Лучшими в номинации «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории» по итогам народного голосования признаны:1 - ОТК «Тандем»;2 - группа компаний Delavant, АО «Владимирский хлебокомбинат»;3 - ООО «Дау Изолан».По результатам заседания конкурсной комиссии победителями стали: ООО «Аполлония - центр семейной стоматологии», институт Красоты «Babor» и «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго».«Лучшее оформление интерьера, витрин, входной группы»:1 - магазин мужской одежды «TRUVOR» и ООО «УК Дельта» («Северные Торговые ряды»);2 - парк-отель «Вознесенская Слобода» и Дом-музей пряника;3 - магазин «Энергомаш и ГРК «Русская деревня».Выбор конкурсной комиссии пал на: магазин «Флора центр», кафе «Territory Pesto», магазин «Рич», магазин «CV Cover», венскую кофейню «COFFEESHOP COMPANY» и кондитерскую «Тирамису».Специальные призы получат - оптика «Лорнет», магазин «Малышки Детишки», студия цветов «Луговая Бабочка» и гостиница «Князь Владимир».Всех участников наградят дипломами лауреатов, а победителей - памятными подарками.