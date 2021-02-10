Новая Москва активно развивается: строятся жилые районы и дороги, на присоединенные территории пришло метро. Параллельно город ведет строительство объектов социальной инфраструктуры. В ближайшие несколько лет в Троицком и Новомосковском административных округах появятся около 100 новых школ и детских садов.

Новая Москва активно развивается: строятся жилые районы и дороги, на присоединенные территории пришло метро. Параллельно город ведет строительство объектов социальной инфраструктуры. В ближайшие несколько лет в Троицком и Новомосковском административных округах появятся около 100 новых школ и детских садов.Чем больше появляется жилых районов, тем больше местные жители нуждаются в новых школах, поликлиниках и детсадах. К сожалению, далеко не всегда социальные объекты поспевают за строительством жилья.Это одна из самых актуальных проблем Московской области: дома построены, а социальные объекты только на подходе. Об огромных очередях в школы и поликлиники в МО наслышаны даже те, кто живет в других регионах.Москва действует на опережение. Власти столицы не стал ждать, пока в поликлиниках, школах и детских садах образуется нехватка мест. Город старается максимально удовлетворить потребности жителей новых районов на присоединенных территориях.В ближайшие три года в ТиНАО появятся 96 новых школ и детских садов. Также в эксплуатацию введут 15 станций скорой помощи, поликлиник и больничных корпусов.За прошедшие годы власти Москвы вместе с частным бизнесом направили на развитие присоединенных территорий около 1,5 триллиона рублей. Новая Москва стала ближе и удобнее: построено восемь станций метро, около 200 километров дорог, создано более 250 тысяч рабочих мест.Троицкий и Новомосковский административный округа появились в составе Москвы с 1 июля 2012 года. С тех пор на присоединенных территориях был построен 51 детский сад, 19 школ и 14 объектов здравоохранения.Власти города не собираются сбавлять темпы строительства социальной инфраструктуры. Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, всего до 2025 года в ТиНАО построят 150 социальных объектов – школ, детских садов и поликлиник.