Жителя Суздальского района признали виновным в убийстве родного дяди. Как установили следствие и суд, в апреле 2020-го обвиняемый поссорился со своим 46-летним дядей. И нанёс ему множественные

Жителя Суздальского района признали виновным в убийстве родного дяди. Как установили следствие и суд, в апреле 2020-го обвиняемый поссорился со своим 46-летним дядей. И нанёс ему множественные удары ногами и палкой по голове и телу. После этого племянник погрузил дядю в багажник автомобиля и вывез на берег Нерли. Следственный эксперимент: Обвиняемый: Открыл багажник, взял за