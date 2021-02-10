Во Владимирском государственном университете дан старт проведению Года науки и технологий. Такое направление 2021-му году было задано Президентом России. Торжественное мероприятие в опорном вузе состоялось в День российской науки.

Во Владимирском государственном университете дан старт проведению Года науки и технологий. Такое направление 2021-му году было задано Президентом России. Торжественное мероприятие в опорном вузе состоялось в День российской науки.Наука — для молодых и смелых. Руслан Чкалов не только преподает на кафедре физики и прикладной математики Владимирского госуниверситета, но и занимается научными разработками в сфере тонкопленочных технологий. Его работы отмечены в Минобрнауки России.Руслан Чкалов, ассистент кафедры физики и прикладной математики ВлГУ, аспирант:- Вуз поддерживает по собственным программам. В частности, я являюсь преподавателем на кафедре в рамках конкурса «Молодые кадры для науки». На более высоком уровне я получаю стипендию Президента Российской Федерации, т. е., мой проект выиграл на федеральном уровне.Владимирские ученые занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями в разных отраслях науки – от технических до гуманитарных. Научные школы Владимирского госуниверситета признаны в России и за рубежом. Вклад исследователей ВлГУ в создание новых технологий отмечают коллеги из ведущих мировых научных центров.Алексей Кавокин директор Международного центра поляритоники (КНР), почетный профессор ВлГУ:- Наши ученые, в том числе, из нашего Владимирского университета, выступают за ведущие мировые научные центры, в том числе, за мой центр, которым я руковожу в Китае. Это великолепные командные игроки. Их работы идут в копилку Владимирского госуниверситета.Научно-исследовательская деятельность – одна из приоритетных для Владимирского государственного университета. Вуз – активный участник реализации нацпроекта «Наука». О перспективах говорили на торжественном мероприятии в День науки.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- У нас есть очень большой план мероприятий на весь год, начиная от научных конференций. Это, естественно, участие в разных конкурсах, грантах. Ну, и открытие новых научно-образовательных лабораторий. В этот замечательный день хочу поздравить всех, кто имеет отношение к научному сообществу. Всем пожелать в 1-ю очередь, это здоровья и побольше научных побед.ВлГУ откроет в этом году сразу несколько научно-образовательных центров. В том числе первую в России международную лабораторию по физике одномерных материалов. Также в планах ученых – разработки по микроэлектронике, лазерным технологиям, создание новых материалов. Всё в рамках крупных федеральных проектов.Наталья Головешкина, Семен Карпов