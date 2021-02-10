Вице-губернатора Сергея Шевченко могут уволить. Об этом появилась информация в некоторых СМИ. Ссылаясь на собственные источники, утверждается, что зам. губернатора Аркадий Боцан-Харченко

Вице-губернатора Сергея Шевченко могут уволить. Об этом появилась информация в некоторых СМИ. Ссылаясь на собственные источники, утверждается, что зам. губернатора Аркадий Боцан-Харченко попросил главу региона привлечь Шевченко к дисциплинарной ответственности. И это может стать формальным поводом для отставки вице-губернатора, который курирует социальную сферу. Впрочем, если это и произойдёт, то мотивы увольнения Шевченко могут быть вполне