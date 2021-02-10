Каждую икону преступники рассчитывали продать за две тысячи евро.

В Чувашии вынесли приговор двум жителям Владимирской области, похитившим шесть икон из Александро-Невского мужского монастыря. Сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.Напомним, в августе прошлого года. Один из преступников, разбив окно, проник в один из храмов обители, где варварски выломал святыни. Сообщник поджидал его за пределами монастыря на автомобиле, в котором и были вывезены иконы.Не прошло и суток, как подозреваемые были задержаны во Владимирской области. Три иконы лежали в машине одного из подельников. Каждую они рассчитывали продать за две тысячи евро. Остальные выбросили по пути, посчитав не представляющими ценности.Суд признал обоих мужчин виновными в совершении кражи. Похитившему иконы 50-летнему жителю Владимирской области назначено лишение свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено еще до проникновения в монастырь. 54-летний сообщник осужден на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.