До конца февраля компания лишится ещё четырёх городских маршрутов.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала читателям, что до конца февраля компания «АДМ» права обслуживать пять городских маршрутов в областной столице.И вот, с 12 февраля автобус №9 С, который ходит от «Полянки» до «Юго-Западной», переходит в ведение АО «Владимирпассажиртранс».Напомним, что первый автобус выходит на линию в 6:00 от остановки «Полянка». Завершается день в 22:55 на «Юго-Западной». Интервал движения – 30 минут. Всего на дороги Владимира каждый день выходят по четыре автобуса №9 С.Напомним, что вчера был слух о запуске ещё двух маршрутов - №19 С и №31. В горадминистрации сообщили, что с 1 марта на улицах Владимира не появится вышеуказанных рейсов.