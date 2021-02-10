За каталогизацию белокаменных рельефов Дмитриевского собора.

За каталогизацию белокаменных рельефов Дмитриевского собора.На получение премии претендовало 99 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства», «Театральное искусство».Решением конкурсной комиссии определены четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые будут награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 500 тысяч рублей. Дополнительно благодарственными письмами полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щёголева будут отмечены пять проектов по отдельным направлениям.Среди лауреатов Магдалина Сергеевна Гладкая, кандидат искусствоведения, член Союза Художников России, член Ассоциации искусствоведов стран СНГ, в номинации «За создание проектов и произведений литературы и искусства» (За профессиональную работу по каталогизации и описанию памятников древнерусского искусства).Магдалина Сергеевна – известный специалист по древнерусскому искусству, около 30 лет она отдала работе в реставрационной мастерской г.Владимира, осуществляла научно-техническое руководство процессами реставрации храмов Владимира, Боголюбово, Суздаля, Юрьева-Польского. Главным делом жизни Гладкой стала каталогизация и научное описание белокаменных рельефов Дмитриевского собора во Владимире – выдающегося памятника древнерусского искусства.С учётом эпидемиологической ситуации дата проведения торжественной церемонии вручения Премии будет объявлена позже.