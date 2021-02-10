ни касались стёршейся разметки для социальной дистанции. «Масочный» режим – соблюдался.

Во Владимире продолжается магазинов, общепита и сферы услуг на соблюдение «антиковидных» мер. За 8 и 9 февраля чиновники мэрии проверили 21 объект потребительского рынка.Нарушения обнаружены в пяти местах. Они касались стёршейся разметки для социальной дистанции. «Масочный» режим – соблюдался.«Всего в 2021 году сотрудниками мэрии обследовано 424 предприятия потребительского рынка. На 117 объектах были допущены нарушения», - уточнили в горадминистрации.В пресс-службе добавили, что за несоблюдение противоэпидемических мер предусмотрены и крупные административные штрафы.