“Лыжня России” в парке “Дружба” во Владимире пройдёт без зрителей. Об этом сообщили власти области. Старт региональной массовой гонке будет дан 13 февраля. В этом году лыжная гонка

“Лыжня России” в парке “Дружба” во Владимире пройдёт без зрителей. Об этом сообщили власти области. Старт региональной массовой гонке будет дан 13 февраля. В этом году лыжная гонка пройдёт в 39-й раз. Из-за коронавируса количество участников строго ограничат, впрочем, точное число не называется. Однако уточняется, что зрителей на лыжню пускать не будут. Кроме того, к