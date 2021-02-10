Во Владимире мужчина попытался подкупить сотрудника ФСБ. Региональный Следком возбудил уголовное дело по материалам Федеральной службы безопасности. 27-летний житель Москвы обвиняется в

Во Владимире мужчина попытался подкупить сотрудника ФСБ. Региональный Следком возбудил уголовное дело по материалам Федеральной службы безопасности. 27-летний житель Москвы обвиняется в покушении на дачу взятки. По версии следствия, 2 февраля 2021 года обвиняемый попытался создать благоприятные условия для депортации своего приятеля (откуда и куда не уточняется). Для этого злоумышленник предложил сотрудники регионального ФСБ взятку