Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Москвы

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Москвы, обвиняемого в покушении на дачу взятки. Сообщили в региональном следственном управлении.По версии следствия, 2 февраля обвиняемый в целях создания благоприятных условия для депортации своего приятеля предложил сотруднику регионального ФСБ взятку в виде денег в размере 32 тысяч рублей.На территории парковки у одного из супермаркетов мужчина передал 10 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов. В момент перевода посредством онлайн банкинга остальной части незаконного денежного вознаграждения обвиняемый был задержан. Вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.Расследование продолжается.