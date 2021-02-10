Без зрителей, концерта и полевой кухни. В этом году формат «Лыжни России» изменили из-за коронавируса. Присутствовать на всероссийской гонке, которая пройдет 13 февраля во владимирском парке

Без зрителей, концерта и полевой кухни. В этом году формат «Лыжни России» изменили из-за коронавируса. Присутствовать на всероссийской гонке, которая пройдет 13 февраля во владимирском парке «Дружба», смогут только участники соревнований. Перед стартом лыжникам будут измерять температуру, а в шатре для переодевания попросят соблюдать масочный режим. В прошлом году на лыжную трассу встали девять тысяч