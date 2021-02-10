На место дорожно-транспортного происшествия прибыли врачи, которые госпитализировали мужчину с травмой грудной клетки, переломом рёбер и ушибом бедра.

Утром 10 февраля на улице Горького у троллейбусного разворотного круга водитель «УАЗа» сбил пенсионера 1957 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте.По владимирским соцсетям уже пополз слух, что пешеход скончался, но это неверная информация. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли врачи, которые госпитализировали мужчину с травмой грудной клетки, переломом рёбер и ушибом бедра.Инспекторы ГИБДД проводят проверку произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.