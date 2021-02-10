Больше 300 объектов незаконной наружной рекламы и информации было демонтировано за 2020 год. Нерадивым предпринимателям городские чиновники вынесли 482 предписания о демонтаже незаконно

Больше 300 объектов незаконной наружной рекламы и информации было демонтировано за 2020 год. Нерадивым предпринимателям городские чиновники вынесли 482 предписания о демонтаже незаконно установленной рекламы. Всего под раздачу попали более 1000 различных объектов бизнеса. В основном предпринимателям хватало предупреждения, они сами убирали нелегальные щиты и вывески. Впрочем, 85 объектов рекламы пришлось демонтировать принудительно силами администрации