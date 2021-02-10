В августе 2020 года в филиале «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях стартовали продажи умных колонок «Капсула» с голосовым помощником «Маруся».

В августе 2020 года в филиале «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях стартовали продажи умных колонок «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». За прошедшие шесть месяцев жители этих регионов приобрели более 150 гаджетов. Пик продаж пришелся на сентябрь прошлого года – период начала обучения школьников и студентов, которым «Маруся» стала надежным помощником в учебе.Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» проста в использовании, умеет отвечать на вопросы и выполнять команды. Благодаря сотрудничеству с Mail.Ru Group «Маруся» научилась управлять датчиками умного дома и видеосервисом Wink. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. «Капсула» станет добрым другом ребенку, а взрослым расскажет новости, ознакомит с прогнозом погоды или просто включит музыку по настроению.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Голосовые ассистенты активно проникают в жизнь людей и становятся незаменимыми помощниками. "Маруся” не исключение. Основные покупатели – молодежь и семейные пары с маленькими детьми. Я тоже не удержался и приобрел колонку в качестве подарка на Новый год. Теперь пятилетний сын засыпает под ее сказки, особенно ему нравятся те, которые с дополненной реальностью и звуковыми эффектами. Старший использует колонку в подготовке к ЕГЭ: учит слова и повторяет с ее помощью английскую лексику».Александра Сидорычева, житель города Владимира:«Маруся — отличный вариант универсального девайса для всей семьи. Мы очень оценили музыку: отличное качество звука и доступ к ней в неограниченных количествах. И не только к музыке: модные нынче подкасты капсула тоже может проиграть. Отдельно отмечу детский контент, который выше всяких похвал. Причем и для малышей, и для школьников. С помощью колонки ребенку будет легко выучить таблицу умножения или стихотворение. Плюс есть игра для изучения английского и переводчик. Думаю, что со временем появится еще больше вариантов ее использования. А еще колонка мурчит, когда ее гладишь. Во всех отношениях – это просто находка для нас!».Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» имеет ряд дополнительных бонусов, в частности, подписку на Boom на два месяца.Так что пользователи смогут наслаждаться качественным звуком прямо «из коробки». И еще приятный бонус: в подарок идет бесплатная подписка на музыку «ВКонтакте» на шесть месяцев.Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и через цифровые каналы продаж «Ростелекома».Подробную информацию об умной колонке с голосовым ассистентом «Маруся» можно получить на официальном сайте компании либо по телефону горячей линии 8 800 450 0 150.