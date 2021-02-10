Администрация Муромского района приобрела их за 16 млн рублей в двухэтажной новостройке в селе Молотицы.

В Муромском районе 10 семей получили ключи от новых квартир. Местная администрация приобрела их за 16 млн рублей в двухэтажной новостройке в селе Молотицы. МКД стал новым домом для 40 жителей Борисоглебского сельского поселения. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Среди новосёлов – три многодетные семьи, мать с ребёнком-инвалидом и семья погорельцев.Добавим, что в Муромском районе с 2016 года построено 10 двухквартирных социальных жилых домов в деревне Пестенькино, а также 24-квартирный жилой дом в посёлке Зимёнки. На эти цели из бюджета области потрачено более 55 млн рублей.