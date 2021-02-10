Вместо «качалки» ему грозит суд.

Во Владимирской области пресечён факт незаконной поставки стероидов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД региона.Полицейские изъяли у 34-летнего жителя Коврова блистеры с таблетками, ампулы и флакон с жидкостью. Экспертиза подтвердила, что 120 таблеток, весом 11 граммов, а также изъятая жидкость, содержат сильнодействующие вещества, запрещённые к обороту на территории России.За счёт приобретённых препаратов ковровчанин планировал нарастить мышечную массу, но вместо «качалки» ему грозит суд. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».