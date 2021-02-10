Средства направят на грантовую поддержку предприятий, возмещение части затрат на строительство животноводческих комплексов, субсидии хлебокомбинатам и производителям муки, а также на компенсацию первоначального взноса по лизингу АО «Владагролизинг».

В обладминистрации состоялось заседание Совета по аграрной политике. Власти подвели предварительные итоги работы агропромышленного комплекса Владимирской области за прошлый год, а также поговорили о наступившем 2021.Как сообщает пресс-служба губернатора, в текущем году на господдержку сельскохозяйственного производства потратят 1, 211 млрд рублей.Средства направят на грантовую поддержку предприятий, возмещение части затрат на строительство животноводческих комплексов, субсидии хлебокомбинатам и производителям муки, а также на компенсацию первоначального взноса по лизингу АО «Владагролизинг».