На одного больше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к началу декабря. Общее количество заражённых теперь 24 979. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 39

На одного больше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к началу декабря. Общее количество заражённых теперь 24 979. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 39 заболевших за сутки – на трое человек больше, чем накануне). Второе место у Мурома (18 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (17 новых заболевших). Общая статистика по области