13 февраля в парке «Дружба» во Владимире будет дан главный региональный старт Всероссийской массовой лыжной гонки.

13 февраля в парке «Дружба» во Владимире будет дан главный региональный старт Всероссийской массовой лыжной гонки.Количество участников «Лыжни России» будет строго ограничено. В этом году предусмотрена только предварительная регистрация участников.Присутствовать на «Лыжне-2021» смогут только непосредственные участники гонки и организаторы. Зрителей не будет. Всем участникам измерят температуру, в шатре для переодевания и обогрева необходимо будет соблюдать масочный режим (на самой лыжной гонке маски не потребуются).Не будет и традиционной концертной программы, отменена полевая кухня, а награждение победителей будет проходить бесконтактным способом.Сбор лыжников в день гонки во Владимире состоится в 11:00. Старты запланированы для нескольких возрастных групп: 10 км побегут мужчины и женщины 2002 года рождения и старше, забег на дистанцию в 5 км предусмотрен для юношей и девушек 2003-2010 годов рождения, а мальчики и девочки 2011 года рождения и младше и другие желающие смогут пробежать один километр.Подать заявку можно с 9 по 12 февраля в СШОР №3 по адресу: ул. Верхняя Дуброва, 2а, с 09:00 до 18:00. Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение личности и медицинское заключение. Допущенные к гонке участники получат стартовый номер и лыжную шапочку с эмблемой «Лыжни России».Более подробную информацию о «Лыжне России-2021» можно узнать по телефону: (4922) 54-32-96.