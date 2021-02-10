В итоге прокурор района внёс в адрес главы администрации Киржача представление и два протеста на незаконно принятые нормативные акты.
Прокуратурой Киржачского района выявлены многочисленные нарушения сроков расселения жильцов из аварийных домов.
В результате проверки выяснилось, что местная администрация до сих пор не заключила договор на проведение независимой экспертизы и обследования домов на улицах Коммунальной, Свердлова, М. Расковой, Сосновой и Мичурина.
Как сообщает надзорное ведомство, при обследовании ряда многоквартирных домов выявлены серьёзные нарушения – представители противопожарной службы, Роспотребнадзора и Росреестра не принимали участия в мероприятиях.
В итоге прокурор района внёс в адрес главы администрации Киржача представление и два протеста на незаконно принятые нормативные акты.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле ведомства.