В итоге прокурор района внёс в адрес главы администрации Киржача представление и два протеста на незаконно принятые нормативные акты.

Прокуратурой Киржачского района выявлены многочисленные нарушения сроков расселения жильцов из аварийных домов.В результате проверки выяснилось, что местная администрация до сих пор не заключила договор на проведение независимой экспертизы и обследования домов на улицах Коммунальной, Свердлова, М. Расковой, Сосновой и Мичурина.Как сообщает надзорное ведомство, при обследовании ряда многоквартирных домов выявлены серьёзные нарушения – представители противопожарной службы, Роспотребнадзора и Росреестра не принимали участия в мероприятиях.В итоге прокурор района внёс в адрес главы администрации Киржача представление и два протеста на незаконно принятые нормативные акты.Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле ведомства.