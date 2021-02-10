Денег на его строительство в казне нет.

Замгубернатора Сергей Шевченко обсудил с ректором Приволжского исследовательского медицинского университета(ПИМУ) Николаем Карякиным вопрос филиала ВУЗа во регионе. В мероприятии приняли участие представители департаментов образования, здравоохранения, а также имущественных и земельных отношений.На встрече были рассмотрены вопросы выделения во Владимире помещений для университета, общежития, проблемы оснащения филиала, а также темы, связанные с прохождением студентов практики в местных больницах.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, из-за отсутствия средств на первом этапе решено рассмотреть вопрос о проведении практической подготовки учащихся в ординатуре на базе медучреждений Владимирской области.Также власти намерены обратиться в Минздрав за увеличением квот для целевого приёма студентов из 33-го региона по программам специалитета и ординатуры на базе ПИМУ.Добавим, что департаменту здравоохранения до 1 марта поручено провести опрос студентов-платников Приволжского университета, о желании заключить договор с ведомством она компенсацию части затрат на обучение с последующим трудоустройством в регионе на срок не менее пяти лет.