Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в регионах Центрального федерального округа. Во Владимирской области ожидается снегопад, который продлится с 12 до 14 февраля. По ..

Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в регионах Центрального федерального округа. Во Владимирской области ожидается снегопад, который продлится с 12 до 14 февраля.По оценкам синоптиков, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а снежный покров вырастет на 40 сантиметров.С 12 февраля в регионе ожидается мокрый снег с дождём и гололёд. На дорогах появится гололедица и снежные заносы.