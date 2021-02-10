Житель Коврова планировал использовать запрещенные к свободному обороту в России сильнодействующие вещества для наращивания мышечной массы.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области совместно с ГУНК МВД России проведены оперативные мероприятия, в результате которых задокументирован факт незаконной поставки стероидных препаратов.Блистеры с таблетками, ампулы и флакон с жидкостью изъяты у 34-летнего жителя города Коврова.Экспертным заключением подтверждено, что 120 таблеток, массой 11 граммов, и более 8 граммов жидкости содержат в составе сильнодействующие вещества, запрещенные к свободному обороту в России.Предварительно установлено, что препараты были доставлены ковровчанину с территории одного из соседних государств. Мужчина планировал использовать их для наращивания мышечной массы.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.