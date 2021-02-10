Причиной убийства послужил поджог пострадавшим дома, где жил душегуб.

Во Владимирской области 28-летнего жителя Суздальского района признали виновным в убийстве дяди и покушении на незаконный оборот наркотиков.В апреле прошлого года подсудимый поссорился с родственником, избил его, погрузил в багажник авто и вывез на берег Нерли. Племянник связал жертву и сбросил в воду.Причиной убийства послужил поджог пострадавшим дома, где жил душегуб.Уже в мае убийца купил в интернете чуть менее грамма наркотиков, но попался у тайника, где его поджидали сотрудники полиции.Мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся. В результате его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.