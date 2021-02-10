Со следующего года больничные листы должны полностью перейти в электронный формат.
Со следующего года больничные листы должны полностью перейти в электронный формат.
Пока
эта
система работает в тестовом режиме
А выплаты
через
ФСС напрямую
должны гарантировать
полную оплату независимо от финансового положения работодателя.
То же самое касается и других категорий социальных выплат, обязанность фактической оплаты которых возлагается на работодателя с возможностью получения компенсации из ФСС:
- пособия по временной нетрудоспособности (в т.ч. в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием);
- оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого) на весь период лечения сотрудника, а также проезда к месту лечения и обратно;
- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
- пособия по беременности и родам;
- единовременного пособия при рождении ребенка;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
В 2021 году действует обновленный порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности. Минимальная сумма выросла вместе с МРОТ и теперь всегда будет к нему привязана, а во всех регионах выплаты будет перечислять напрямую фонд социального страхования.
Об этом стоит знать даже тем, кто здоров. Ведь это пособие платят и при уходе за родственниками, детьми. И даже во время самоизоляции.