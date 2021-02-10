Со следующего года больничные листы должны полностью перейти в электронный формат.

Со следующего года больничные листы должны полностью перейти в электронный формат.Покаэтасистема работает в тестовом режимеА выплатычерезФСС напрямуюдолжны гарантироватьполную оплату независимо от финансового положения работодателя.То же самое касается и других категорий социальных выплат, обязанность фактической оплаты которых возлагается на работодателя с возможностью получения компенсации из ФСС:- пособия по временной нетрудоспособности (в т.ч. в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием);- оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого) на весь период лечения сотрудника, а также проезда к месту лечения и обратно;- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;- пособия по беременности и родам;- единовременного пособия при рождении ребенка;- ежемесячного пособия по уходу за ребенком.В 2021 году действует обновленный порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности. Минимальная сумма выросла вместе с МРОТ и теперь всегда будет к нему привязана, а во всех регионах выплаты будет перечислять напрямую фонд социального страхования.Об этом стоит знать даже тем, кто здоров. Ведь это пособие платят и при уходе за родственниками, детьми. И даже во время самоизоляции.