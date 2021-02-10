Во Владимирской области за несколько часов сгорело два частных дома. Поздно вечером 9 февраля в деревне Эсино Ковровского района загорелся двухэтажный частный дом. На место выехали

Во Владимирской области за несколько часов сгорело два частных дома. Поздно вечером 9 февраля в деревне Эсино Ковровского района загорелся двухэтажный частный дом. На место выехали пожарные. Дом горел по всей площади. Судя по фото, столб дыма и пламени поднимался на несколько десятков метров. Пожарные не дали огню перекинуться на соседний дом. Возгорание было ликвидировано