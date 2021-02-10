На эти цели было выделено более 108 млн рублей.

В январе во Владимирской области жилищные субсидии получили почти 48,5 тысяч семей на сумму более 108 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Более 65 % – одиноко проживающие пенсионеры. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года численность выросла на 10% или 4,5 тысячи семей. Средний размер выплаты составил 2200 рублей. При этом у 15,6 тысяч ячеек общества субсидии и компенсации по ЖКУ полностью покрывают расходы на оплату жилья и коммуналки.Напомним, что беззаявительный способ подачи документов на выплату сохраняется до 16 апреля. После в учреждениях социальной защиты населения региона возобновится прежний режим приёма заявлений.