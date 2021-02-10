В январе жилищными субсидиями воспользовались 48,5 тысяч семей Владимирской области. Об этом сообщают в обладминистрации. Впрочем, добавляется, что больше половины из них – одинокие

В январе жилищными субсидиями воспользовались 48,5 тысяч семей Владимирской области. Об этом сообщают в обладминистрации. Впрочем, добавляется, что больше половины из них – одинокие пенсионеры. Общий размер январской субсидии – 108 миллионов рублей. В среднем каждая семья или одинокий пенсионер получил по 2200 рублей. Впрочем, только у 15,6 тысяч семей выплата полностью покрывает расходы по