К 2025 году регоператоры обязуются построить ещё четыре мусоросортировочных завода общей мощностью 400 тысяч тонн.

Во Владимирской области в 2021 году построят . Об этом рассказала директор департамента природопользования Владимирской области Татьяна Клименко.В июле компания «Хартия» планирует ввести в эксплуатацию объект мощностью 40 тысяч тонн на территории , где сейчас находится полигон для вывоза ТКО.В том же месяце «Экотранс» намерен запустить комплекс с аналогичной мощностью в окрестностях Мурома.В декабре мусоросортировка появится возле в Камешевском районе. «Биотехнологии» сообщают, что её «пропускная способность» составит 20 тысяч тонн отходов ежегодно.Добавим, что к 2025 году регоператоры обязуются построить ещё четыре мусоросортировочных завода общей мощностью 400 тысяч тонн.