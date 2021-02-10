Выставка работает с 10 по 13 февраля.

Купить практичные подарки можно на выставке "Секреты здоровья". Она открылась во Владимирском экспоцентре. Выставка работает с 10 по 13 февраля.В компании "Скатерть самобранка" знают секрет домашнего уюта. На выставке во Владимире представлены лучшие образцы скатертей на каждый день и на торжественный случай производства Испании и Турции. Из водоотталкивающей ткани.Игорь Черкасов, представитель компании "Скатерть Самобранка": “Каждой хозяйке нужны скатерти на кухню. Вот такой кухонный вариант у нас , очень практичный с водоотталкивающим эффектом, и на дачу допустим, и также скатерти праздничные у нас есть. Вот сейчас скоро будет опять Пасха, праздники - 8 марта. Все хотят дома видеть красиво накрытый стол с красивой скатертью”.Неизменным спросом у покупателей пользуется качественное постельное белье из сатина и махровые полотенца из натурального хлопка японской компании “Боланже”. Они хорошо впитывают влагу, а благодаря современным красителям долго не теряют свой вид.Навести чистоту в доме помогут практичные подарки. Их можно найти на стенде "Пылесос на ладони". Изделия для уборки позволяют убраться без бытовой химии и вреда для здоровья.Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы "Лесна", г. Москва: “Это изделия из микрофибры шведского производства. Высочайшее качество и оптимальная цена от 100 рублей. С помощью наших изделий из микрофибры в широчайшем ассортименте вы достигнете чистоту без моющих средств. Сбережете семейный бюджет, сохраните экологию своего жилища, сбережете здоровье родных и близких”.Ко Дню защитника Отечества здесь подготовили специальные наборы для автолюбителей.Утеплиться в морозы помогут знаменитые оренбургские пуховые платки от постоянного участника ярмарки компании "Пушинка". Рукодельницы найдут здесь натуральную пряжу.Татьяна Смолдырева, директор ООО "Пушинка", г. Орск, Оренбургская область: “Привезли вам теплые платки белые, серые, ка собственного производства так и производства нашей Оренбургской фабрик пуховых платков. Также наши тончайшие паутиночки, которые проходят через колечко. На сегодняшний день очень актуальны пуховые носки, варежки собственного производства, ну и полюбившиеся всеми наши жилетки женщинами”.Выставка во Владимирском экспоцентре работает с 10 по 13 февраля по адресу: улица Батурина, 35.