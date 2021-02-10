Премьера фильма Джентльмены удачи состоялась 13 декабря 1971 года. Через год лента стала лидером советского проката. Ее посмотрело более 65 миллионов человек. Картина режиссера Александра Серого собрала более 300 миллионов рублей при бюджете всего в 400 тысяч. На Джентльменах удачи обогатились спекулянты. Они скупали билеты в кассах по 20 копеек и продавали за три рубля.

Премьера фильма "Джентльмены удачи" состоялась 13 декабря1971 года. Через год лента стала лидером советского проката. Ее посмотрелоболее 65 миллионов человек. Картина режиссера Александра Серого собрала более300 миллионов рублей при бюджете всего в 400 тысяч. На "Джентльменах удачи" обогатилисьспекулянты. Они скупали билеты в кассах по 20 копеек и продавали за три рубля.Идею картины разработал известный кинодраматург ВалентинЕжов. Задумкой литературный деятель поделился с режиссером Георгием Данелией. Валентин Иванович считал, что главным героемдолжен быть доблестный капитан милиции. Данелия сразу отверг этого персонажа. Витоге в центре сюжета оказался заведующий детским садом.Георгий Данелия писал сценарий "Джентльменов удачи" всоавторстве с Викторией Токаревой. Кинематографист и писательница были знакомы подругим проектам.В режиссеры картиныГеоргий Данелия порекомендовал давнегодруга и однокурсника Александра Серого. Тот долгое время сидел без работы. После учебы приятельДанелии угодил в тюрьму на четыре года за нападение на мужчину, к которомуприревновал возлюбленную. После освобождения Александр Серый пытался вернутьсяв профессию, но руководство "Мосфильма" не доверяло ему самостоятельныхпроектов. Данелие удалось "протащить" друга в "Джентльмены удачи".Сценарий картины сильно опережал свое время. Авторыопасались обвинений в "романтизации" преступного мира. Перед началом съемоккиношники показали текст нескольким генералам из МВД. Милиционеры к задумкеотнеслись тепло, однако порекомендовали избавить сценарий от блатного жаргона,который проскакивал в диалогах. Данелия и Токарева, прислушавшись к советамгенералов и создали для фильма новые выражения: "редиска", "петух гамбругский" и"Навуходоносор". Эти квази-жаргонизмы, к слову, быстро ушли в народ.В ролях Евгения Трошкина иАлександра Белого Георгий Данелия видел только ЕвгенияЛеонова. Его утвердили сразу. С подбором других артистов возникли сложности.Изначально образы закоренелых преступников писались под конкретных людей: РоланаБыкова, Юрия Никулина, Андрея Миронова и Савелия Крамарова. Из четверки "уголовников"к съемкам смог приступить только Крамаров, который воплотил в жизнь образмелкого жулика по прозвищу "Косой". Авторам пришлось переписать сценарий, персонажейсделали более универсальными. Хмыря сыграл Георгий Вицин, роль ВасилияАлибабаевича воплотил в жизнь Раднэр Муратов.Фильм "Джентльмены удачи" снимали с декабря 1970-го поапрель 1971 года – три месяца. Площадку развернули недалеко от Самарканда. Некоторыеэпизоды создавались в Каттакурганском следственном изоляторе. Часть сценснимали в Москве.Для киношников нашли настоящего верблюда. Животное по кличкеАлмаз привезли из зоопарка. Этот актер оказался самым своенравным – он постояннопытался сбросить наездников и отказывался плеваться в героя Крамарова. Всцене с плевком исполнителя роли Косого пришлось вымазать мыльной пеной.Эпизод с побегом героев в цементовозе снимали в павильоне на"Мосфильме". Создатели картины долго не могли придумать, чем же в кадрезаменить жидкий цемент. В итоге использовали хлебную закваску, выкрашенную луковойэссенцией. После съемок актер Георгий Вицин некоторое время отказывалсяпокидать емкость со смесью. Кто-то в шутку сказал ему, что состав продлеваетмолодость кожи. Вицин не хотел упустить возможность оздоровиться.Для сцены пожара киношники подожгли реальное здание у станцииметро Маяковская. Дом ждал сноса, поэтому городские власти разрешили подпалитьего.Интересные факты о фильме "Джентльмены удачи"Перед премьерой картину показали министру МВД НиколаюЩелокову и Генсеку СССР Леониду Брежневу. Чиновники одобрили ленту.Василия Алибабаевича должен был играть Фрунзик Мкртчан.Артист не успел освободиться к началу съемок и его заменили Раднэром Муратовым.Первое время сценарий картины носил название "Рецидивист".Дача в Серебряном Бору, в которой проходили съемки, принадлежалаодному из членов творческого коллектива картины.