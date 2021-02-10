Несмотря на то, что коронавирус отступает – режим повышенной готовности никто не отменял. И по-прежнему нужно носить маски в общественных местах. К ним относятся и остановки. В

Несмотря на то, что коронавирус отступает – режим повышенной готовности никто не отменял. И по-прежнему нужно носить маски в общественных местах. К ним относятся и остановки. В противном случае может произойти пренеприятнейшая история, как например, c нашим коллегой. Причём маска у Егора была, только правильно надеть её он не успел. Егор, житель г. Владимира:Пошел к остановке, а маска висела