Суммарный ущерб, причинённый собственникам, превысил 240 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».По версии следствия, в мае прошлого года фигурант, разбив камнем стекло автомобиля, проник в салон, откуда похитил деньги, документы и телефон. Через неделю злоумышленник, повредив стекло принесенным с собой гвоздодером, проник в салон другой иномарки, откуда также похитил имущество, банковские карты и деньги.Суммарный ущерб, причинённый собственникам, превысил 240 000 рублей.Оперативники во взаимодействии с экспертами-криминалистами установили личность и местонахождение злоумышленника.Фигурант, приехавший в Ковров на заработки, был задержан на территории района и дал признательные показания. Банковские карты и часть похищенного имущества были возвращены собственникам в ходе следствия.В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.