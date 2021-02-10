Более 30 женщин из Селивановского района прошли обследование в новом медицинском центре "Белая роза" во Владимире.

Высокотехнологичная, но доступная медпомощь. Более 30 женщин из Селивановского района прошли обследование в новом медицинском центре "Белая роза" во Владимире. Кто помог сельским мамам?Чтобы попасть к специалисту и 130 км - не расстояние. Тем более, если привезут, отвезут и бесплатно обследуют . Такая возможность появилась у женщин из Селивановского района. Благодаря проекту "Добрая сельская мама", поддержанному Фондом Президентских грантов, 35 женщин из самого удаленного района области смогли приехать во Владимир в центр женского здоровья "Белая роза". Всего же будет организовано три таких выезда.Татьяна Гусарова, автор проекта (п. Красная Горбатка): “Многие женщины, которые приехали в клинику впервые проходят диагностику у узких специалистов. Многие из них никогда не делали маммографию, не сдавали анализ на онкоцитологию и так далее. Конечно же для женщин, особенно для сельских, эта клиника просто находка”.Трижды мама Алфия Гудина из деревни Копнино честно признается: у гинеколога была только при беременности. Поэтому когда предложили пройти обследование, согласилась, не раздумывая.Алфия Гудина, многодетная мама (д. Копнино Селиваноского района): “Очень рады, что представилась такая возможность приехать в медицинский центр "Белая роза", чтобы пройти обследование - маммографию, у гинеколога. Конечно, живя в райцентре, мы не имеем возможности обратиться к квалифицированным специалистам. А свое здоровье надо беречь для будущего семьи, детей”.Этот диагностический центр появился во Владимире благодаря Фонду социально-культурных инициатив и его президенту Светлане Медведевой, а также областному благотворительному фонду "Мама". Обслуживает женщин из Владимирской области по полису ОМС бесплатно.Татьяна Фарсобина, главный врач медицинского центра "Белая роза": “Это благотворительный проект. Клиника занимается скрининговой диагностикой онкопатологии. Очень важно и замечательно, что они смогут пройти такое обследование и уже получить результат и уже дальше заняться своим здоровьем. Потому что некоторые вообще даже никогда не были даже у гинеколога, а уж про УЗИ на селе говорить крайне сложно”.Особая гордость центра - современное оборудование, которого нет ни в одном лечебном заведении области. И получить грамотный совет специалистов могут женщины вне зависимости от материального достатка.Вера Куликова, Михаил Мойсеянчик“Вести-Владимир”