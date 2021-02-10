Общая сумма причинённого собственникам ущерба превысила 100 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Покрова. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).Следствием установлено, что фигурант, в отношении которого решением суда был установлен административный надзор и соответствующие ограничения, после освобождения из мест лишения свободы не прибыл к месту жительства и не стал на учет в отделе полиции.В первый же день после освобождения мужчина проник в чужой дом, откуда похитил углошлифовальную машинку и продукты питания.В дальнейшем фигурант совершил ещё ряд аналогичных краж. Предметом преступного посягательства становились алкоголь, продукты, электрическая и бытовая техника.В ходе следствия собрана доказательственная база, подтверждающая причастность фигуранта к совершению 15 краж. Общая сумма причинённого собственникам ущерба превысила 100 000 рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории Петушинского района в результате оперативных мероприятий. Свою вину в содеянном он признал, пояснив, что часть похищенного сбыл местным жителям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.