В Судогде направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в краже денежных средств с банковского счета.

В Судогде направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в краже денежных средств с банковского счета.Установлено, что06 ноября 2020 года Зв состоянии алкогольного опьянения находился в Судогде, вблизи магазина «Пятерочка», где нашел банковскую карту, принадлежащую местной жительнице. Ею злоумышленник в последствии расплачивался в магазинах за приобретенный товар, чем причинил ущерб потерпевшей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемый вину в совершении данного преступления признал полностью. Уголовное дело по существу будет рассматривать Судогодский районный суд.