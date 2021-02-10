В Судогде направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в краже денежных средств с банковского счета.
В Судогде направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в краже денежных средств с банковского счета.
Установлено, что
06 ноября 2020 года З
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в состоянии алкогольного опьянения находился в Судогде, вблизи магазина «Пятерочка», где нашел банковскую карту, принадлежащую местной жительнице. Ею злоумышленник в последствии расплачивался в магазинах за приобретенный товар, чем причинил ущерб потерпевшей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Обвиняемый вину в совершении данного преступления признал полностью. Уголовное дело по существу будет рассматривать Судогодский районный суд.